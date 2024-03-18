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Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var!

Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpü patladı. İlk belirlemelere göre patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. 

Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.

Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Etiketler Kocaeli sanayi tüpü patlama fabrika gebze
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