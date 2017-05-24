FETÖ'nün çatı davasında bugün: ''Ben çoktan asıldım bile''

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili açılan davada savunma yapan eski Kurmay Albay Bilal Akyüz, darbe girişimini kimin yaptığının sorulması üzerine, ''Kimin organize ettiğini, kimin yaptığını bilmiyorum'' yanıtını verdi. Savcının yazdığı iddianame ile her şeyin üzerine yıkıldığını iddia eden Akyüz, ''Çoktan asıldım bile'' ifadesini kullandı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın üçüncü celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, yeni getirilen sanıklardan Ali Feyyaz'a iddianamenin özetini okudu.

Davanın bugünkü celsesinde darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Bilal Akyüz savunma yaptı.

Akyüz, 15 Temmuz’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinin sözlü görevlendirmesi nedeniyle Akıncı Üssü’ne gittiğini öne sürerek, “Gizli olarak icra edileceği söylenen terörle mücadele harekatıyla ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığından bu harekatın desteklenmesi amacıyla irtibat subayı olarak görevlendirildiğim bana söylendi. Akıncı Üssü’ne ön hazırlık ve bilgi edinmek için gittim. Kimseyi tanımadığım gibi kimse de beni tanımıyordu. 143. Filo’yu aradım buldum. Oraya girdim. Ne yapmam gerektiğini sordum” diye konuştu.

“MURAT KARAYILAN’DAN DAHA CANİ BİR YÖNETİCİ OLARAK SUÇLANIYORUM”

Akyüz, olayların farklılaştığını görmesinin ardından odasına çekildiğini, sadece aramalar yaptığını savundu. Sabaha kadar olayların yatışmasını beklediğini öne süren Akyüz, bu süreçte sevk, idare veya emir vermediğini belirtti.

Akyüz, iddianamede “silahlı terör örgütü yöneticisi” olmakla suçlandığını anımsatarak, 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasından sadece 5 kişiyi tanıdığını, geriye kalan 33 kişiyi tanımadığını öne sürdü.

Akyüz, şu an PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Murat Karayılan’dan daha cani bir konumda yönetici olarak suçlandığını kaydetti. Günde 16 saat aralığında mesai yaptığını anlatan Akyüz, bu kadar yoğun çalışma şartlarında silahlı terör örgütünü yönetmenin akla uygun olmadığını söyledi.

“ÇOKTAN ASILDIM BİLE”

Yurtta Sulh Konseyi içerisinde yer aldığı sonucuna nasıl varıldığını anlayamadığını ifade eden Akyüz, ne bu toplantılara katıldığını ne de örgütte faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti. Üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Akyüz, aracında bulunduğu iddia edilen notların kendine ait olmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu savundu. Savcının yazdığı iddianame ile her şeyin üzerine yıkıldığını iddia eden Akyüz, “Çoktan asıldım bile” dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİ ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SONRA ÖĞRENMİŞ

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in “Darbe girişimini ne zaman anladınız?” sorusuna Akyüz, “Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra saat 00.30 gibi anladım. Ondan sonra oradan dışarıya çıkmadım. Ayrılmak istedim ama nizamiye tutuluyordu. O esnada arkadaşlardan arayanlar vardı, yaralılar vardı. Bir odaya çekildim ve sadece birkaç telefon görüşmesi yaptım o kadar” cevabını verdi.

“DARBEYİ KİM YAPTI BİLMİYORUM”

Başkan Dik’in “Sence bu darbe girişimini kim yaptı?” sorusu üzerine ise Akyüz, “Bunu siz çıkaracaksınız, ben bilmiyorum. Ben kimin organize ettiğini, kimin yaptığını bilmiyorum” dedi.

SANIK AVUKATI İLE MÜŞTEKİLER ARASINDA TARTIŞMA

Akyüz’ün savunmasının ardından söz alan müdafi avukatı Günay Kodaz, sanıklara tepki gösteren müşteki yakınlarının bu tutumunun kayda geçirilmesini istedi. Bu sözler üzerine tepki gösteren müştekiler ile Kodaz arasında tartışma yaşandı. Kodaz, tepki gösteren müştekilerin salondan çıkarılmasını, çıkarılmadığı takdirde Akyüz’ün avukatlığından çekileceğini söyledi. Tepki gösteren iki müşteki salondan çıkarıldı. CMK ile atandığını anımsatan Kodaz, adaletin tecellisi için görevlerini zorunlu olarak yaptıklarını belirtti.

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde güvenlik önlemi için Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar görevlendirildi. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletildi.

Duruşmada dün, sanıklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü Albay Cemil Turhan savunma yapmıştı.

İlk celsede ise eski YAŞ üyesi Akın Öztürk ile eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin ifade vermişti.