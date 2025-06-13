Fişekhane'de korkutan yangın
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Fişekhane'de bir restoran çıkan yangın paniğe neden oldu.
Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının restorandaki elektrik düzeneğinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
DHA
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