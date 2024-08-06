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Gaziantep'te acı olay: Baba-kız gölette can verdi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren baba-kız boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Balıkalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren Mesut Ç. (32) ile 14 yaşındaki kızı G. Ç. bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koşarken baba ile kızı kısa süre sonra suda kayboldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve sualtı dalgıç ekibi sevk edildi.

Baba ile kızın cansız bedeni sudan çıkarıldı

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu baba H.Ç. ile kızı G.Ç.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren baba-kız boğularak yaşamını yitirdi.

İHA

Etiketler gaziantep Nurdağı gölet boğulma
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