Genç işadamına Bodrum kaçamağında ''aşk'' tuzağı

Genç iş insanının Samsun'da tanıştığı genç kadınla başladığı gönül ilişkisi Bodrum tatilinde kabusa dönüştü. Kendisine zorla 5,4 milyon TL'lik senet imzalattırıldığını iddia eden genç iş adamı soluğu karakolda aldı.

Samsun'da hayatının aşkını bulduğunu zanneden M.K.(41).'nın aşk tatili hüsranla bitti. İddiaya göre iş için Samsun'a giden M.K., orada E.A.(53) ile tanıştı. Kısa sürede duygusal birliktelik kuran çiftten M.K.'nın İstanbul'a dönmesi sonucu E.A. da peşinden İstanbul'a geldi.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın haberine göre, bir süre İstanbul'da gezen çift, sonrasında araç kiralayarak Bodrum'a tatile gitti. Aşk tatilinin bitmesiyle 9 Mayıs 2023 günü İstanbul'a dönmek üzere yolan çıkan M.K. ve E.A., yolda olduğu esnada olanlar oldu. İddiaya göre M.K., E.A.'nın "Bizi bir araba takip ediyor, ben buraya kadar seninle geldim ama bana bir senet imzalamalısın, takip edenler benim adamlarım mecbursun" sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

5 MİLYONLUK SENETE KORKU İMZASI

Bunun üzerine şoka giren M.K., o anki korkuyla 5 milyon liralık senedi imzalayarak E.A.'ya verdi. Daha sonra yola devam ederken kız arkadaşının yeni bir senet daha istemesi üzerine M.K., korktuğu için E.A.'ya 400 bin liralık bir sene daha imzaladı. İddiaya göre Osmangazi Köprüsü'nde bir aracın kendisini takip ettiğini görünce iyice gerilen adam, İstanbul'a varınca Ataşehir yakınlarında araçtan inerek kaçtı.

TAKSİ TAKİBİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ardından merakına yenik düşerek taksiye binen M.K., E.A.'nın kullandığı aracı takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra M.K., E.A.'nın kendisini takip eden araçla bir araya geldiğini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Kandırıldığını anlayan adam, karakola koşarak araçta kalan eşyalar ve senetlerin alınması için talepte bulundu.

MAFYA SEVGİLİNİN 25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Basavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında arama yapılan araçta müştekiye ait bir kısım eşya ve senetler ele geçirildi. Şüpheli E.A. suçlamaları kabul etmezken savcılık, şüphelinin faili meçhul üçüncü kişilerle hareket ederek müştekiyi tehdit edip korkutmak suretiyle dolandırmaya çalıştığını vurguladı.

Şüpheli kadına "Mağdurun senet şekline getirilmiş kağıdı imzalaması suretiyle yağma" ve "Birden fazla kişi tarafından yağma" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah Gazetesi