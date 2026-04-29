Genç kadını döve döve öldürüp yol kenarına bırakan caniye verilen hapis cezası Yargıtay'dan döndü!

Mersin'de sevgilisi Asena T.'yi darbederek beyin kanaması sonucu ölümüne neden olan şüpheliye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "öldürme" değil "yaralama" kastı taşıdığına hükmederek kararı bozdu. Acılı anne ve avukatlar karara isyan ederken, sanığın yargılanmasına yeniden başlanacak.

Mersin’de kız arkadaşı Asena T.'i (27) döverek öldürdüğü gerekçesiyle M.B.’in (28) tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Olay, 29 Haziran 2023’te meydana geldi. İnşaat şirketi sahibi M.B., Toroslar ilçesindeki evine geldiği, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asena T. ile gezmeye çıktı. Otomobilde M.B. ile Asena T., arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.B., Asena T.’i dövdü. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Asena T., Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Asena T. kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan M.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Asena T.'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASTANE YERİNE YOL KENARINA BIRAKMIŞ

M.B. hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Asena T.'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. M.B.'in, Asena T.'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Mersin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan M.B.’e ‘Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen M.B.’in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin itiraz reddetmesi üzerine avukatlar bu kez dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi kararı bozarak M.B.’in yeniden yargılamasına hükmetti. Bozma kararında, “Dosya kapsamına göre, maktul ile sanığın sevgili oldukları ve aralarında öldürmeyi gerektirir ciddi bir husumetin bulunmadığı, olay tarihinde sebebi belirlenemeyen şekilde başlayan ani gelişen kavga anında sanığın maktulü, beden yoluyla darbetmek suretiyle özellikle baş bölgesinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, yaralanma sonucu, kafatası kubbe ve kaide kemiklerinde kırık veya çatlak bulunmadığı anlaşılan maktulün beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan olayda, maktuldeki yara yerleri itibarıyla da ortaya çıkan sanığın kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 87/4’üncü maddesinin 1’inci cümlesi uyarınca kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine, yazılı şekilde suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli kasten öldürme suçundan hüküm kurulması, hukuka aykırı bulunmuştur” denildi.

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine M.B., 6 Mayıs’ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

‘BU DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Asena T.'in annesi A.T.ve Avukat Serdan Söylemez, karara tepki gösterdi. Asena’nın başına defalarca vurulmak suretiyle hayatını kaybettiğini kaydeden Söylemez, “Bu karar sadece bir dosya değildir, bu bir mesajdır. Bir insanı ağır bir şekilde darbetseniz bile öldürme kastı yok denilebilir. Buna sessiz kalamayız. Çünkü bu sadece Esra’nın dosyası değil, bu hepimizin güven duygusudur, bu adalete olan inancımızdır. Burada tüm kız çocuklarımızın can güvenliği ve adalete olan inancı için bulunmaktayız. Aile burada, Esra yok. Biz çok büyük bir şey istemiyoruz. Sadece gerçeğin görülmesini, bu hayatın değerinin korunmasını, Esra için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Sadece Esra için değil tüm kız çocuklarımız tüm evlatlarımız için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bugün burada açıkça söylüyoruz. Esra unutulmayacak, bu dosya kapanmayacak, bu mücadele bitmeyecek. Biz Esra için, ailesi için, adalete inanan herkes için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

‘BAŞKA ANNELER YANMASIN, ADALET YERİNİ BULSUN’

Anne A.T.ise “Mersin’de verilen mahkeme kararıyla biraz olsun rahatladım, yüreğime su serpti. Ancak Yargıtay’ın kararı bozmasıyla benim evlat acım bin kat arttı. Benim kızım gitti, daha nice kızlar gitti. Bu çocuklarımıza yazık. Ben adalete güveniyorum. Böyle canileri bırakmasınlar. Adalete, savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum. Benim gibi anneleri düşünerek karar versinler. Bir daha evlat acısı çeken anneler olmasın. Ben bir acılı anneyim. Ben 3 senedir Esra’mın ateşiyle yanıp, kavruluyorum. Hiçbir zaman dinmeyecek bir ateş bu. Başka anneler yanmasın, adalet yerini bulsun” ifadesini kullandı. (DHA)

DHA