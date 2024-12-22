Gezi Parkı tutuklusu MS hastasına eziyetin görüntüleri ortaya çıktı

Gezi Parkı davası tutuklusu ve MS hastası T.K.'a hastane sevkinde kötü muamele yapıldığı ve fenalaştığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada 18 yıl hapis cezası verilen ve şehir plancısı T.K.'ın, MS rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldüğü sırada cezaevi aracında kötü muameleye kaldığı anların görüntüsünü ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Sabuncu, T24'te yayımlanan köşe yazısında, görüntüleri paylaştı. Darp raporu ve görüntülere karşın soruşturma izni verilmediğini hatırlatan Sabuncu, "Bu süreçle ilgili gelişmeler, eldeki darp raporu ve görüntülere rağmen soruşturma izni verilmemesi pek çok şey söylüyor Türkiye’nin sistemine dair" dedi.

Sabuncu, "Aslında savcılık ve Adalet Bakanlığı soruşturma için girişimde bulunmuştu. Ancak Silivri Kaymakamlığı ‘ön inceleme’ safhasında, 'kanun ve mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde hareket ettikleri' iddiasıyla görevliler hakkında 'soruşturma izni verilmemesi'ne karar verdi" diye yazdı.

Sabuncu'nun aktardığını göre, T.K.'ın avukatı şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkile her zamanki gibi kelepçesi takılacakken görevli jandarma personelinin ilk etapta kelepçeyi çok sıkacak şekilde takması üzerine müvekkilce ilgili jandarmaya 'kelepçenin biraz sıkı takıldığı ve normal olacak şekilde gevşetilmesi' talebinde bulunulmuş, bu talep kelepçe takan jandarma personeli tarafından amirine sorulmuş, amirinin olumlu bir yanıt vermemesi üzerine kelepçe gevşetilmesi gereken yerde daha da sıkılmıştır. Bu şekilde müvekkil ceza infaz kurumundan çıkartılmış̧ mola verene kadar da (yaklaşık 25 dakika) bileklerini sıkan kelepçe ile yola devam etmiştir. Benzinlikte verilen molada, bir jandarma personelinin gelerek kendisine 'kelepçe sıkıyormuş' demesi ve bunun üzerine müvekkilin de onaylayıp durumu en başında izah ettiğini ancak dinlenilmediğini beyan ederek bileklerindeki sıkmadan dolayı oluşan izleri göstermesi üzerine, jandarma personeli kelepçeyi gevşetmiş ve normal hale getirmiştir. Kelepçenin bedensel zarar verecek kadar sıkıldığı dosyaya sunulan araç içi kamera kayıtlarıyla, doktorun tuttuğu 28.08.2024 günlü̈ tutanakla ve 30.08.2024 tarihli adli muayene raporuyla sabittir."

Muayeneye girmesi yasak olan jandarma personelinin doktorun uyarılarına karşın odayı terk etmediği belirtilen dilekçede, T.K.'ın diğer bir mahkumla gittikleri Okmeydanı Diş Hastanesi'nde, öğle vakti güneşin altında, araç içinde klima sistemini kapatılarak bekletildiği aktarıldı.

'SAĞLIKLI BİR KİŞİYE DAHİ YAPILMASI UYGUN OLMAYAN MUAMELE'

T.K.'ın tansiyonun yükseldiği ve fenalaştığı kaydedilen dilekçede, "Herhangi bir şekilde ilgili görevlilere mukavemet göstermeyen, zorluk çıkartmayan müvekkil, canının yanması üzerine görevli jandarma personeline kendisinin MS hastası olduğunu, normal insanlarla aynı kan değerlerine ve kas yapısına sahip olmadığını, kullandığı ilaçlar sebebiyle de kan değerlerinin yüksek olduğunu ve darbelere karşı daha dayanıksız olduğunu beyan etmiş fakat bu hususlar hiçbir şekilde dikkate alınmamış, sağlıklı bir kişiye dahi yapılması uygun olmayan muamele MS hastası olan müvekkile karşı uygulanmıştır" denildi.

Dilekçede jandarma görevlilerinin T.K.'a "FETÖ'cü" demeleri nedeniyle "hakaret", yaralanmaya yol açmaları ve sıcak altında bekletmeleri nedeniyle "eziyet" ve "görevi kötüye kullanma", doktor-hasta mahremiyetini ihlal etmeleri nedeniyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan cezalandırılmaları istendi. (Yazının tamamı)

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