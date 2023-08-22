Görüntüler olay oldu! Taksim'de yine para saçtılar

Geçtiğimiz günlerde OnlyFans üyelerinin sahte dolar saçtığı Taksim meydanında bu sefer de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda Taksim’de para saçıldığı görüldü. Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkek para dağıtırken etrafta bulunanlar paraları topladı. Sosyal medyada yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasında dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.