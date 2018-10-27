Meteoroloji'den kritik uyarı ! İşte haftasonu hava tahminleri
Meteoroloji'den kritik uyarı ! İşte haftasonu hava tahminleri
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi gözaltında
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi gözaltında
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu
Günaydın; gazeteler bugün bu manşetlerle çıktı
Günaydın; gazeteler bugün bu manşetlerle çıktı
CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''
CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı
O ilimizde korkutan deprem ! Sallandı...
O ilimizde korkutan deprem ! Sallandı...
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Ekim 2018 08:47

Gülen'in yeğeni tekrar tutuklandı

Aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni ile Mehmet Baransu'nun kardeşinin de bulunduğu 5 kişi yeniden tutuklandı.

Gülen'in yeğeni tekrar tutuklandı
A+ A-

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınmasıyla ilgili görülen ana dava kapsamında tahliye edilen 12 kişiden, aralarında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ile Mehmet Baransu'nun kardeşinin de bulunduğu 5 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 91 sanıklı '2010 KPSS' ana davasında, bugün arar kararını açıklayan mahkeme, 12 kişiyi tutuksuz yargılamak üzere tahliye etti. Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye edilen 12 kişiden, aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, Mehmet Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu ile Fatih Hayal, Önder Kavaklıoğlu ve Özcan Solmaz'ın tahliyelerine jet hızıyla itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muhammet Sait Gülen, Yalçın Baransu, Fatih Hayal, Önder Kavaklıoğlu ve Özcan Solmaz hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Karar sonrası 5 sanık tekrar tutuklandı.

fetullah gülen , muhammet sait gülen , fetö , mehmet baransu , kpss soruları , tutuklama , yalçın baransu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM