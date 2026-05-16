  Gülistan Doku soruşturması... Şüpheli başhekim Gülistan'ın son görüldüğü noktadan geçmiş!

Gülistan Doku soruşturması... Şüpheli başhekim Gülistan'ın son görüldüğü noktadan geçmiş!

Tunceli'de 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında dosya resmen "cinayet"e döndü. Yeni Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla kurulan özel JASAT ekibi, 700 saatlik yeni görüntüyü saniye saniye inceledi. Dönemin valisi, hastane başhekimi ve çok sayıda şüphelinin tutuklandığı soruşturmada şüpheli başhekimin, Gülistan'ın son görüldüğü noktadan geçtiği de tespit edildi.

 

7 tutuklu Elazığ'dan Erzurum'a nakledildi

Soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan M.S., Ş.E., G.E., Z.A., E.Y., C.Y. ve E.E., Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Nakil kararının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Gülistan'ın cansız bedeni hala aranıyor

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulabilmek için Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

'Dosyada daha da etkin bir soruşturma yapılmaya başlandı'

Dosya ile ilgili son durumu paylaşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Gülistan Doku dosyası 06 Ocak 2020 tarihinde ailenin şikayeti üzerine başlamıştı. Bu soruşturmanın ilk 4 yılında, biliyorsunuz baş şüpheli T.S.'in yaptığı örtbas faaliyetinden kaynaklı olarak dosyamızda etkin ve etkili bir soruşturma yapılamamıştı. 2024 yılında Başsavcımız Ebru Cansu Hanım'ın göreve başlamasıyla birlikte dosyada etkili ve etkin bir soruşturma yapıldı. Dosya kapsamında 12 tane tutukluluk şeklinde tedbir uygulandı. Bu kişilerden biri de baş şüpheli T.S.'di. T.S.'in de davası, usulü kanunlardan kaynaklı olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Erzurum Başsavcılığına gönderilmesiyle birlikte toplumda bir endişe oldu. 'Acaba bu dosya kapatılıyor mu' diye. Hayır, asla öyle olmadı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının da dosyaya girmesiyle birlikte dosyada daha da etkin bir soruşturma yapılmaya başlandı" dedi.

'Örtbastan ziyade insan öldürme'

Çimen, soruşturmada tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi Ç.Ö.'in Gülistan'ın son görüldüğü yerden aracıyla geçtiğine dair PTS kayıtlarının olduğunu belirterek, "Bu soruşturma kapsamında da yeni bir gelişme söz konusu oldu. Bu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitiyle şu an tutuklu olan dönemin devlet hastanesi başhekimi Ç.Ö.'in Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden aracıyla geçtiğine ilişkin olarak bir tespit yapıldı. Bu tespitin dosyamızda önemi var. Biliyorsunuz, Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı. Bu şiddet sonrasında devlet hastanesine müracaat edip, bu şiddeti raporlandırmak istemişti. Biliyorsunuz; devlet hastanesi de polise haber vermişti. Polise de POLNET kaydı vardı ve Gülistan'ın oradaki beyanına göre bu baş şüpheli T.S.'in oğluna yönelik beyanda bulununca, orada o ifadeyi örtbas ettiler. Bu örtbas olayında en büyük görev de bu başhekim Ç.Ö.'e aitti. Bu olayın 31 Aralık 2020 tarihinde olduğu söyleniyor. Gülistan'ın da en son görüldüğü tarih 05 Ocak 2020. Biz şunu görüyoruz. Bu faillerden biliyorsunuz E.E., Ç.Ö., Ş.E., M.S., U.A., hepsi 05 Ocak 2020 günü adeta Gülistan'ın bulunduğu yere yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz. Ç.Ö.'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor. Bu dosyamız açısından gerçekten de çok kıymetli bir tespit oldu" diye konuştu. (DHA)

 

DHA

Etiketler Gülistan Doku Tunceli son dakika cinayet soruşturması jasat Tutuklama başhekim video
