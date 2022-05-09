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  4. Gümüşhane’de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü

Gümüşhane’de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü

Gümüşhane’de yoldan çıkan araç tünel duvarına çarptı: 1 ölü

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıkarak tünel girişine çarptı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıkarak tünel girişine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan şoför hayatını kaybetti.

Kaza 20.40 sıralarında Gümüşhane’nin Torul ilçesi Harmancık Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hami Ü. (30) yönetimindeki 29 DD 395 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak Harmancık Tüneli girişinde beton duvara çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan Hami Ünlü, AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ağır yaralı olarak Torul Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Hami Ünlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Etiketler DUVAR KAZA
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