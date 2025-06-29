Gürültü yüzünden tartıştığı kişilere evin camından kurşun yağdırdı

İstanbul Avcılar'da bir binanın önünde alkol alarak gürültü yapanlarla tartışan bir mahalleli, evinin camından ateşlediği silahıyla tartıştığı kişilerin üzerine kurşun yağdırdı.

Olay, dün gece saatlerinde Cihangir Mahallesi, Yuva Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oturan G.D, binaların önünde içki içerek gürültü yaptıklarını öne sürdüğü E.Ö. ve O.Ş'yi uyardı. Aralarında çıkan tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki tabancayı çıkaran G.D., iki kişiyi bacaklarından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayda kullanılan tabancayla birlikte G.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.D., 'Kasten Yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adliyeye sevk edildi.

'BİZİ KİMSE BURADAN KOVAMAZ'

Gözaltına alınan G.D.'nin annesi, "Çocuklar birbirine camdan bağırıyor, onlar aşağıdan bağırıyor, oğlum da yukarıdan bağırıyor. Oğluma ne olduğunu sordum. Oğlum da aşağıdakilere apartmanın önünde bağırmayın, başka bir yere gidin demiş. Aşağıdakiler de oğluma 'bizi kimse buradan kovamaz' demiş. Oğlum, annem hasta diyerek apartmanın önünden gitmelerini tekrar söylemiş. Aşağıdakiler de oğluma 'Gel gel ama elin boş gelme' demiş" diye konuştu.

'2 KİŞİDE AYAĞINDAN VURULMUŞ'

Olayın meydana geldiği sokakta oturan Murat Yıldırım, "Birisi bağırıyordu; kapımın önünden 'gidin ne işiniz var burada' şeklinde uyarıyordu. Ardından aşağıdakiler de küfürle karşılık verdiler. Ondan sonra silah sesleri duydum. Bir iki ses duydum sonra kalabalık oldu. Sonra polis geldi, gittiler. 15-20 dakika sonra tekrar sesler yükselmeye başladı. Önce birbirlerine küfür ettiler. Ondan sonra tekrar silah sesleri duydum. 2 kişi de ayaklarından vurulmuş" dedi.

DHA