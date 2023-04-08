Hatay'da yıkımın bilançosu ortaya çıktı

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da hasar tespit çalışmaları sonlandırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 ay geçti. Büyük coğrafyada hissedilen depremler 17 ili etkiledi. Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken depremlerden etkilenen bir ilde Hatay oldu.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkımlar yaşandı.

Hasar tespit çalışmaları sonlandı

Hatay'da yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

İncelemelerde, depremlerden etkilenen kentin 15 ilçesindeki yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalar tespit edildi.

13 bin 517 yıkık bina var

"Asrın felaketi" nedeniyle 13 bin 517 yıkık ve 8 bin 162 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirlenen çalışmalarda, 67 bin 346 binada ağır hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Depremler en çok Antakya, Kırıkhan ve Hassa'yı vurdu

Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi. Acil yıkılması gereken 3 bin 734 bina bulunan Antakya'da ağır hasarlı olarak da 21 bin 830 yapı saptandı.

Antakya'nın ardından en çok yıkık bina 1886 ile Kırıkhan, 1046 ile Hassa'da belirlendi. Acil yıkılması gerekenlerde Antakya'nın ardından Defne ve Altınözü, ağır hasarlılarda da Antakya'dan sonra Defne ve Samandağ ilçeleri geldi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanıp sonuçların askıya çıkarıldığı kentte, yapıların durumuna ilişkin itiraz süreci devam ediyor.

Yıkık binalar

Hatay'ın ilçelere göre yıkık binaları şöyle:

İlçelerYapı sayısı

Antakya 6369

Kırıkhan 1886

Hassa 1046

Defne 982

Altınözü 838

Samandağ 670

İskenderun 534

Reyhanlı. 318

Yayladağı 213

Arsuz 187

Belen 139

Kumlu 131

Dörtyol 115

Payas 58

Erzin 31

TOPLAM 13 bin 517

Acil yıkılması gerekenler

Hatay'da acil yıkılması gereken binalar ilçelere göre şöyle tespit edildi:

İlçeler Yapı sayısı Antakya3734

Defne 943

Altınözü 650

Kırıkhan 605

Hassa 565

Samandağ 557

İskenderun 337

Arsuz 194

Yayladağı 141

Reyhanlı 134

Belen 87

Kumlu 84

Dörtyol 75

Payas 39

Erzin 17

TOPLAM 8 bin 162

Ağır hasarlılar

İlçelere göre ağır hasarlı binalar şöyle:

İlçeler Yapı sayısı

Antakya 21830

Defne 8894

Samandağ 8655

Kırıkhan 6593

İskenderun 4622

Altınözü 3892

Hassa 2887

Arsuz 2176

Dörtyol 1955

Reyhanlı 1527

Yayladağı 1312

Erzin 880

Belen 755

Kumlu 738

Payas 630

TOPLAM 67 bin 346