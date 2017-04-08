Havva annenin ölümü acı gerçeği ortaya çıkardı

Trabzon’da evinin geçimine katkı sağlamak için kızıyla birlikte inşaatta tuğla taşıyan 61 yaşındaki Havva Şahin, dengesini kaybedince 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Şalpazarı İlçesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Havva Şahin’in (61) komşuları, iddiaya göre Çamkiriş Mahallesi’ndeki inşaata tuğla geldiğini ve para karşılığı taşıyacaklarını söyleyip Şahin ve kızı Leyla’dan da gelmesini istedi.



40 YILLIK EŞİNE DESTEK OLMAK İSTEMİŞTİ

40 yıllık hayat arkadaşı Niyazi Şahin’e destek olmak isteyen Havva Şahin ve kızı tuğlaları günlük 80 TL karşılığında taşı- mak üzere anlaştı. Şeker hastası olan Havva Şahin, önceki gün saat 07.30’da arkadaşlarıyla birlikte işbaşı yaptı. İlerleyen saatlerde yorulmasına rağmen işi bitirmek için devam eden Havva Şahin, dengesini kaybederek 3’üncü kattan merdiven boşluğuna düştü.



SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ağır yaralanan Şahin, hastanede hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi Düzköy Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şahin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, inşaat şirketinin kadınları sigortasız çalıştırdığı ileri sürüldü.