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Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay

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İstanbul Zeytinburnu'nda denize atladıktan sonra akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Acı haberi duyarak olay yerine koşan anne sinir krizi geçirdi.

İstanbul Zeytinburnu'nda saat 12.00 sıralarında yabancı uyruklu Ömer A. (11) isimli çocuk iskeleye geldi. İddiaya göre Ömer A. o sırada yanında bulunan arkadaşlarına iskeleden denize atlayacağını söyledi. Arkadaşları ise A.'yi atlamaması için uyardı. Bu uyarıya aldırış etmeyip denize atlayan 11 yaşındaki çocuk gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çocuğu aramaya başladı. Akıntıya kapılan ve bir buçuk saatlik arama çalışmaları sonucu A.'nin cansız bedeni sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çocuk hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen anne ise çocuğunun öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Onu çevredekiler ve ekipler sakinleştirdi.

İHA

Etiketler istanbul zeytinburnu sahil iskele deniz boğulma
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