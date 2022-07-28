Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na ''Herkes faiz artırırken neden faiz indiriyoruz?'' sorusu

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: ''Tecavüzcümle oturup konuştum!''

Kısmetse Olur Cansel Çördük mikro bikinisi ile şov yaptı