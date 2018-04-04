Hortumla döverek öldürdüler !

İzmir'in Buca ilçesinde, 8 yaşındaki çocuklarını hortumla döverek öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan Suriyeli çift 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fatima Sukri ve Muhammed Dunya ile avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Sanık avukatları önceki savunmalarını tekrar ederek süre talebinde bulunmadıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamınca sanıkların hortumla dövdükleri çocuğun aldığı darbeler sonucu vefat ettiği, Adli Tıp Raporu'na göre "çocuğun kafa travmasına bağlı beyin kanaması" sonucu öldüğü belirtilerek, 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Fatima Sukri tercüman bilirkişi vasıtasıyla önceki savunmalarını tekrar ettiğini çocuğu Muhammed Dunya'nın dövdüğünü, maktul öldüğünde Dunya'nın kendisine "Kimseye haber verme, verirseniz cezaevine girerim." dediğini belirtti.

Tutuklu sanık Muhammed Dunya ise tercüman bilirkişi vasıtasıyla, sabah işe gittiğinde oğlunda bir rahatsızlık olmadığını, sıkıntı olsaydı hastaneye götüreceğini ileri sürdü.

Sanık avukatları da müvekkillerin fiili işlediğine dair delil olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların "kasten yaralama suçundan ölüme yol açma" suçundan 14'er yıl hapisle cezalandırılmasına, sanıkların suç işleme eğilimi ve herhangi bir pişmanlık göstermemeleri nedeniyle indirim yapılmamasına karar verdi.

OLAY

İzmir'in Buca ilçesinde, 6 Temmuz 2017'de Suriye uyruklu 8 yaşındaki Ali Dunya'nın üvey annesi Fatima Sukri (32) ve babası Muhammed Dunya tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilmiş, tutuklanan zanlılar hakkında "canavarca hisle çocuğu öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.