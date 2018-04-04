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  4. 04 Nisan 2018 17:55

Hortumla döverek öldürdüler !

İzmir'de 8 yaşındaki çocuğu hortumla döverek öldüren Suriyeli çift 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hortumla döverek öldürdüler !
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İzmir'in Buca ilçesinde, 8 yaşındaki çocuklarını hortumla  döverek öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan Suriyeli çift 14'er yıl  hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar  Fatima Sukri ve Muhammed Dunya ile avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Sanık avukatları önceki savunmalarını tekrar ederek süre talebinde  bulunmadıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıklardan  şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep etti.

İddia makamınca sanıkların hortumla dövdükleri çocuğun aldığı darbeler  sonucu vefat ettiği, Adli Tıp Raporu'na göre "çocuğun kafa travmasına bağlı beyin  kanaması" sonucu öldüğü belirtilerek, 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle  cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Fatima Sukri tercüman bilirkişi vasıtasıyla önceki  savunmalarını tekrar ettiğini çocuğu Muhammed Dunya'nın dövdüğünü, maktul  öldüğünde Dunya'nın kendisine "Kimseye haber verme, verirseniz cezaevine  girerim." dediğini belirtti.

Tutuklu sanık Muhammed Dunya ise tercüman bilirkişi vasıtasıyla, sabah  işe gittiğinde oğlunda bir rahatsızlık olmadığını, sıkıntı olsaydı hastaneye  götüreceğini ileri sürdü.

Sanık avukatları da müvekkillerin fiili işlediğine dair delil  olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların "kasten yaralama suçundan ölüme yol açma"  suçundan 14'er yıl hapisle cezalandırılmasına, sanıkların suç işleme eğilimi ve  herhangi bir pişmanlık göstermemeleri nedeniyle indirim yapılmamasına karar  verdi.  

OLAY

İzmir'in Buca ilçesinde, 6 Temmuz 2017'de Suriye uyruklu 8 yaşındaki  Ali Dunya'nın üvey annesi Fatima Sukri (32) ve babası Muhammed Dunya tarafından  dövülerek öldürüldüğü iddia edilmiş, tutuklanan zanlılar hakkında "canavarca  hisle çocuğu öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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