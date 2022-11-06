Huzurevinde kan donduran cinayet! Biri 77, diğeri 90 yaşındaydı...

Samsun’da hizmet veren bir huzurevinde yaşanan kan donduran olayda 90 yaşındaki yaşlı adamın kafasına, 77 yaşındaki oda arkadaşı tarafından bastonla vurulduğu iddia edildi.

Korkunç olay, 10 gün önce Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’ndeki huzurevinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki R.C. ile oda arkadaşı 77 yaşındaki M.Ş. arasında tartışma çıktı. Kan donduran olay bu tartışmanın ardından yaşandı. Ölüm haberi ise günler sonra geldi. İşte detaylar...

Tartışma sırasında M.Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği R.C.’in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu. Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti.

Yaralanan R.C. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA