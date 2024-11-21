Hz. Muhammed'e hakarette istenen cezalar belli oldu

Sivas’ta Peygamber Efendimize hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ay önce tutuklanarak cezaevine konulan kadına iki farklı suçtan 6 ayla 1 yıl ve 1 yılla 4 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sivas’ta yaklaşık 5 ay önce sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan, ayrıca devlet büyüklerine hakaret eden B.G. (22) Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

B.G. 5 ay önce çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. Fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 29 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşılan kadınla ilgili iddianame hazırlanarak devlet büyüklerine hakaret suçlaması ile Sivas Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesinde, dini değerlere hakaret suçlaması ile ise 7. Asliye Ceza Mahkemesinde iki farklı dava açıldı. Suç makinesi kadının ilerleyen günlerde devlet büyüklerine hakaretten 1 yılla 4 yıl arasında, dini değerlere hakaretten ise 6 ayla 1 yıl arasında ceza istemiyle yargılanmasına başlanılacak.

İHA