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İki ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör örgütüne karşı İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında İstanbul ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda BTÖ’nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı."

Etiketler bölücü terör örgütü terör örgütü ali yerlikaya içişleri içişleri bakanlığı gözaltı
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