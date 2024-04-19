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İliç'te 1 ay 6 gün sonra bir cansız bedene daha ulaşıldı

İliç'te 1 ay 6 gün sonra bir cansız bedene daha ulaşıldı
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Erzincan İliç'teki Anagold Çöpler Altın Madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasında bir işçi daha bulundu. Sahadaki 7 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir pikap bulunurken, 5 Nisan günü de toprak altında kalan işçilerden U.Y.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında devam eden aramalarda bugün de bir işçinin cansız bedeni bulundu. Toprak altından cenazesi çıkarılan işçinin evli ve 2 çocuk babası A.K. olduğu belirlendi. İliç ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen K.'nin burada toprağa verileceği öğrenildi.

BAKAN BAYRAKTAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

DHA

Etiketler iliç maden faciası iliç maden faciası
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