İmamoğlu'nun mitingine taşlı saldırıda bir uzman çavuş gözaltında! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki olaylara karıştığı belirlenen Piyade Uzman Çavuş M.K. gözaltına alındı. M.K.'nın ifadesinde, ''Karşı taraf zafer işareti yapınca sinirlendim'' dediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen mitingdeki taşlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Piyade Uzman Çavuş M.K. gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

07 Mayıs 2023 ‘de Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M.K. gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir.

​P.Uzm. Çvş. M.K. hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

‘KARŞI TARAFTAKİLER ZAFER İŞARETİ YAPINCA SİNİRLENDİM’

Erzurum'da, Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 15 kişiden biri olan ve MSB tarafından sözleşmesi fesh edilen Piyade Uzman Çavuş M.K'nin, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

M.K, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben daha önce emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynısını tekrar ederim. Arkadaşımla Serhat'la birlikte gezmek amacıyla caddeye doğru gittik. Caddede Serhat'la ayrıldık. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması daha yeni başlamıştı. Serhat'la birlikte miting alanının dışında bekleyen gruba katıldım. Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım. Hakaret içerikli kelimeler kullanmadım. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım. Sonrasında Serhat'la ayrıldık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Soğukkanlılığımı koruyamadığım ve bu olaya karıştığım için pişmanım. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum."