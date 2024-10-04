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iPhone sevdası üzerinden 6 milyon TL'lik dolandırıcılık

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Bursa'da iPhone almak isteyen vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık çetesinin 6 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Bursa'da cep telefonu almak isteyen müşterilere, "Anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi çekelim" diyerek 12 kişinin kredi bilgilerini kopyalayan 3 şüpheli 6 milyon lira vurgun yaptıktan sonra Isparta'ya kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şüpheli teknik takibin ardından yakalandı.

Bursa'da iPhone almak isteyen vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık çetesinin 6 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanı işleten A.T.K. (19), A.K. (27) ve E.K. (29), iPhone'nun son model telefonunu almak için kendilerine gelen müşterileri kredi bahanesiyle kandırdı. 3 şüpheli, alışveriş için ulaşan 12 ayrı müşteriye, ödeme kolaylığı bahanesiyle 'Kredi kartı ile ödeme yapma, bizim anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi ile sana taksitli kredi çekelim, bu şekilde taksitle ödeme yaparsın' kredi kartı bilgilerini kopyalayıp kendi hesaplarına toplamda 6 milyon lira para aktardılar. Bir süre bekleyen müşteriler telefonların gelmemesi üzerine iş yeri sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını anlayan müşteriler, 3 şüpheliyi polise bildirdi.

Bursa'da iPhone almak isteyen vatandaşları hedef alan bir dolandırıcılık çetesinin 6 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Isparta'da yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kardeş olduklarını ve Isparta'ya kaçtıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Isparta'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin kaldıkları adreste çok sayıda döviz, ziynet eşya ve telefon ele geçirildi. Gözlatına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler apple dolandırıcı vurgun iphone 6 milyon tl dolandırıcılar
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