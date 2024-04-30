İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var
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İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
DHA
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