İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA