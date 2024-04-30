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İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var

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İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

 

DHA

Etiketler silivri işçi servisi trafik kazası midibüs
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