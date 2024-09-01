İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Samsun'un Atakum ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Cami Mahallesi’nde meydana geldi. 21 fındık işçisinin taşındığı Ö.K. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Minibüsteki işçilerden 15'i yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

DHA