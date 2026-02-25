İstanbul Merter'deki polisevinde yangın paniği

İstanbul Merter'de bulunan polisevinin çatısında yangın meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Merter'de bulunan 5 katlı polisevinin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle polisevi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Yıldız, "İncelemeler sürüyor. İncelemeler bitince yangının çıkış nedenini paylaşacağız" dedi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA