Türkiye'nin kuraklıkla anılan ilçesinde kar sürprizi: Her yer beyaza büründü!
Türkiye’nin en az yağış alan ve en kurak noktalarından biri olan Konya’nın Karapınar ilçesinde kış yeniden yüzünü gösterdi. İlçede etkili olan kar yağışıyla birlikte özellikle kırsal mahalleler beyaza büründü.
İlçede etkili olan yağmur ve kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde çevreyi beyaza bürüdü. Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden yörede yağan kar, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
İlçenin köylerinde ekili alanlar kar örtüsüyle kaplanırken, bu durumun tarımsal üretime olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.
Kar yağışı toprağın su ihtiyacını karşılaması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıyor.
İHA
