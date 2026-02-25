Süper Lig'in yıldız golcüsü Çin'e transfer oldu

Eyüpspor'da bir devir sona erdi. Eflatun-sarılı kulüp, Trendyol 1. Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve Süper Lig performansıyla dikkat çeken Ganalı yıldızı Prince Ampem'in Çin'e transfer olduğunu resmen duyurdu.

Eyüpspor, Ganalı kanat oyuncusu Prince Ampem'in Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı. Eflatun-sarılı formayla 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve Süper Lig’de iki sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen 27 yaşındaki Ganalı futbolcu artık Shanghai Port forması giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, başarılı futbolcusu Prince Ampem ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 27 yaşındaki Ganalı oyuncunun Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port takımına transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Şampiyonlukta Büyük Pay Sahibiydi

2023 yılında Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından Eyüpspor kadrosuna katılan Ampem, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 2023-2024 sezonunda Eyüpspor'un Trendyol 1. Lig'de elde ettiği şampiyonlukta kilit rol oynayan Ampem, Süper Lig’e yükselen eflatun-sarılı ekibin başarısında en büyük mimarlardan biri olarak gösterildi.

Eyüpspor’dan Duygusal Veda

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan veda açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele ve kazandırdığı şampiyonluk için teşekkür ederiz. Trendyol Süper Lig’deki performansıyla gurur duyduğumuz Prince Ampem’e kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Prince Ampem'in Eyüpspor Karnesi

Detay İstatistik / Başarı Toplam Maç 87 Maç Gol Sayısı 18 Gol Asist Sayısı 9 Asist Kazanılan Kupa Trendyol 1. Lig Şampiyonluğu (2023-2024) Transfer Olduğu Takım Shanghai Port (Çin)

İHA