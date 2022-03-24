İstanbul'da adliye önünde çatışma: 4 ölü, 2 yaralı

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Çatışmada 2 gruptan Nazım S. (57), Kadir M. (35), Selcan S. (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan S. (49) , Diyar S. (24) ve Ercan S. (46) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan yaralılardan Ercan Sözer'in de hastanede hayatını kaybetmesiyle, olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. 2. grupta bulunan Bekir K. ile 1. Grupta bulunan Diyar Sözer ve Ercan Sözer'in 8 Kasım 2012 tarihinde yine Küçükçekemce'de silahlı kavgaya karıştıkları ortaya çıktı. Tarafların olayla ilgili Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmanın olduğu ve duruşma çıkışında tekrar karşı karşıya geldikleri öğrenildi. Polis ekipleri 2. grupta bulunan Bekir K.'nın üzerinde yaptıkları aramada silah ve Beşir K.'nın üzerinde ise pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube'deki işlemleri sürüyor.

18 GÖZALTI

Olaya toplamda ilk tespitlere göre 24 kişinin karıştığı, 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

GRUBA POLİSİN HAVA ATEŞ AÇARAK MÜDAHALESİ KAMERADA

Silahlı çatışmanın hemen sonrasında polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis olaya müdahale ederek havaya ateş ediyor. Şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor.

FİLM ÇEKİMİ SANDI

Çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin birinde ise görüntü çeken kişinin, olayı anlamayarak "Film mi çekiyorlar bunlar" dediği duyuluyor. Görüntüyü çeken kişi bu sırada ablasını da yanına çağırıyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Küçükçekmece Adalet Sarayı açık otoparkında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, " 08/11/2021 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen silahla kasten yaralama olayına ilişkin Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesinde yürütülen kovuşturmada yapılan duruşma sonrası Küçükçekmece Adliyesinin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 4 kişinin vefat ettiği, 2 kişinin ise yaralandığı, olaya toplamda ilk tespitlere göre 24 kişinin karıştığı, 18 kişinin gözaltına alındığı, olayda kullanılan iki silah ve bir pompalı tüfeğin ele geçirildiği anlaşılmış olup olayın öğrenilmesi üzerine ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

DHA