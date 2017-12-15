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  4. 15 Aralık 2017 13:45

İstanbul'da bir gencin öldüğü çatışmanın perde arkası

Küçükçekmece iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çıkan çatışmada, yoldan geçen 16 yaşındaki bir genç öldü. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, olayın rant kavgası olduğu iddia edildi.

İstanbul'da bir gencin öldüğü çatışmanın perde arkası
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Küçükçekmece İnönü mahallesinde dün saat 23:00 sıralarında silahlı iki grup arasında çatışma yaşandı. Uzun namlulu silahlar dahil çok sayıda silahın kullanıldığı çatışmada mahalle savaş alanına döndü. Bu sırada arkadaşlarıyla halı saha maçından çıkan ve sokaktan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz iki grup arasında yaşanan çatışmanın ortasında kaldı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralan Açıkgöz çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çatışmanın büyüklüğü hava aydınlanınca daha da net olarak ortaya çıktı. 

"DÜNYA SAVAŞI MI BU!"

Hayatını kaybeden Emircan Açıkgöz'ün bir yakını, "Halı saha maçından sonra çiğ köfte yemeye gidiyormuş. Arada kalıyor. 78 tane kurşun sıkılmış. Dünya savaşı mı bu? Suçu yokken arada ölüyor. Kim verecek bunun hesabını? Söylenecek bir söz yok. Başkasının çocuğu ölmesin. 8 tane kurşunla ölüyor" diye konuştu.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın iki grup arasında, "rant" kavgasından dolayı çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SİLAHLI KAVGA GEÇTİĞİMİZ SALI GÜNÜ BAŞLAMIŞ

Polis, çatışmanın fitilini geçtiğimiz salı gecesi İnönü Mahallesi Cengizhan sokaktaki silahlı kavganın ateşlediğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre kendilerine ’Demiroklar’ diyen çeteden Emrah D. ile yine kendilerine ’Erenler’ olarak tanıtan çeteden Adem D. ve Serkan K. geçtiğimiz gece yolda karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan şüphelilerden Emrah D. ve Adem D. , Serkan K.’yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

DHA

küçükcekmece , silahlı çatışma , istanbul
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