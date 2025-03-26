İstanbul'da iftar saati aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı var!
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İstanbul Avcılar’da eski eşini, kayınvalidesini ve eski baldızını vuran şahıs intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, eski eşinin kız kardeşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. isimli şahıs, eski eşinin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi.
H.D., henüz bilinmeyen bir nedenle eski eşi D.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.D., eski eşi D.B.’i, kız kardeşi S.B. ve 2 kız kardeşin annesi N.D.’i silahla vurduktan sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İHA
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