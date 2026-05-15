İstanbul'da kaybolan kadın kilometrelerce uzakta ölü bulundu
İstanbul Maltepe'de 11 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan F.G.M. isimli kadının, Kırşehir'de cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, cinayet veya yardım şüphesi bulunan 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 11 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan F.G.M. isimli kadının, Kırşehir'de cansız bedenine ulaşıldı. Gizemli ölümle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli, emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da kayboldu, Kırşehir'de ölü bulundu

Maltepe'de yaşayan F.G.M. isimli kadın 11 Nisan'da kaybolmuştu. Polis ekipleri, bunun üzerinde çalışma başlatmıştı. 22 Nisan'da ise Kırşehir'de bulunan bir cesedin kayıp kadına ait olabileceği değerlendirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bulunan cesedin Maltepe'de kaybolan F.G.M.'ye ait olduğu belirlendi.

5 şüpheli gözaltında

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği veya yardım ettiği şüphesi bulunan E.B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

DHA

