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  4. 19 Eylül 2018 10:23

İstanbul'da korkunç kaza

İstanbul Bayrampaşa’da kontrolden çıkan lüks otomobil, önce bariyerlere, ardından trafik levhasına çarptı. Otomobilin hız göstergesinin 120 km’de takılı kalması dikkat çekti.

İstanbul'da korkunç kaza
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Kaza, saat 08:00 sıralarında Bayrampaşa Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tem Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Fatih E., yönetimindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Hızını alamayan otomobil daha sonra Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi yol ayrımında bulunan trafik levhasına saplanarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı Fatih E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. 

Kaza yapan otomobilin hız göstergesinin 120 km’de takılı kaldığı dikkat çekerken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. 

Kaza nedeniyle Tem otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. 
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

 

 

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