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  4. İstanbul'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

İstanbul'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

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İstanbul Küçükçekmece'de virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücünün savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı yönünden sahil yolu istikametine giden motosiklet sürücüsü, virajda hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve sürücüsü ayrı yerlere savruldu. Sürücü, önce ağaca ardından 15 metre ileride yol kenarında park halindeki araca çarptı. Vücut bütünlüğü bozulan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki yolcu ise, ağır yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücünün savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ayrı yere savrulan motosiklet ise yaklaşık 30 metre ilerideki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünü hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Ölen sürücünün cesedi ise ambulansla hastane morguna götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ise olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ile yolcunun üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA

Etiketler küçükçekmece motosiklet trafik kazası viraj
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