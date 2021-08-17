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İstanbul'da korkutan patlama: Vatandaş sokağa döküldü

İstanbul'da korkutan patlama: Vatandaş sokağa döküldü

İstanbul Silivri'de bir apartman girişindeki elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlama nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

Olay, Yeni Mahalle Saray Bosna Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı. 7 katlı apartmanın girişinde bulunan trafik trafosu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama sonrası binayı yoğun duman sardı. Patlama sesi ile paniğe kapılan bina sakinleri ve mahalleli ise sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik panosundaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Bazı vatandaşlar ise, patlamaların daha önce de meydana geldiğini belirterek, ilgisizlik nedeniyle sorumlulara tepki gösterdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından vatandaşlar tekrar dairelerine döndü.

 

DHA

Etiketler silivri elektrik trafosu patlama
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