İstanbul'da Nevruz öncesi operasyon: 16 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve 21 Mart nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle 8 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.