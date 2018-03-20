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  4. 20 Mart 2018 08:51

İstanbul'da Nevruz öncesi operasyon: 16 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Nevruz öncesi operasyon: 16 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve 21 Mart nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle 8 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

nevruz , istanbul , pkk
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