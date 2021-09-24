  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da pompalı dehşeti! Polis ateş açtı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Polis ateş açtı

Bahçelievler’de elinde pompalı tüfekle çevreye tehditler savuran şüpheli, silahı doğrultunca polis tarafından omuzundan vuruldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokaktaki inşaatta yaşanan kavga sonrasında dışarı çıkan H.K. elindeki pompalı tüfekler etrafa tehditler savurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsa elindeki silahı bırakmasını ve teslim olmasını söyledi. Ancak H.K. silahı doğrultunca polislerin açtığı ateş sonrasında omuzundan yaralandı.

Patlak lastikle ve yaralı vaziyette kaçmaya çalıştı

Polis ekipleri, durması için kamyonun lastiğine de ateş etti. Ancak şahıs patlak lastikle ve omuzunda yaralı şekilde bir süre daha kaçmaya devam etti. Artık ilerleyemeyeceğini anlayan H.K. bir sokağa girmek istediği sırada park halindeki araca çarparak durdu. Kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından indirilerek gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu öğrenilen H.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

“Aracın lastiklerine 3 el ateş edilmişti, bizde panikle çıktık”

Şüphelinin yakalandığı yerde esnaf olan Murat Çanga, “Dükkandaydık biz. 3-4 el ateş edildi. Biz de bir panikle çıktık. Eczanenin önünde polisler yere yatırmıştı vatandaşı. Kamyonet vardı zaten orada. 3 el ateş edilmişti camdan lastiklerine falan. Çocuk bağırıyordu. Herhalde polise ateş edilmiş” şeklinde konuştu.

Polisin ateş ettiği o anlar kameraya yansıdı

Bahçelievler'de pompalı tüfekli şahsın teslim olmasını söylediği ve silahın doğrultulması sonucu ateş açıldığı o anlar kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın küfürler ederek tehdit savurduğu, polisin ise uyarılarda bulunduğu ve sonrasında ise silahla ateş edildiği görülüyor.

Etiketler polis saldırgan pompalı tüfek istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan gazetecinin sorusuna İngilizce yanıt
Polise 'gasbedildim' dedi, telefon ve cüzdanı bakın nereden çıktı!
860 TL ile yola çıkan Türk öğretmen şimdi 34 bin TL kazanıyor
Barınamayan öğrencilerin eylemi devam ediyor: Kocaeli'nde polisten müdahale
Koronavirüste belirtiler yine değişti! İşte yeni belirtiler
MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan çok sert açıklama
Aşı olan hamile annenin bebeğinde antikor oluşturur mu?
Büyük indirim! Fiyatlar güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller..
Beşiktaş ismini gizledi! Serdar Ortaç'a olay gönderme
Yanardağ felaketi büyüyor! Lavlar 6 km yol kat etti