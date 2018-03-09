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  4. 09 Mart 2018 22:09

İstanbul'da rehine operasyonu

İstanbul Fatih’te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı.

İstanbul'da rehine operasyonu
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İstanbul Fatih’te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekatın düzenlediği operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehin tutulan iki kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Piliç Yokuşu Çıkmazı Sokak üzerindeki evde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kaldıkları evi ateşe veren silahlı bir kişi evde bulunan 2 kişiyi rehin aldı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken şüpheli silah gösterdi. Ekipler bunun üzerine polis çağırdı.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, eve operasyon düzenleyerek rehin alınan 2 kişi kurtardı. Şüpheli de yaralı olarak yakalandı.

Şüpheli yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

 

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