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İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

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İstanbul Esenyurt'ta akraba aileler arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokakta sopalarla birbirilerine giren gruptakiler, silahla ateş açtı. 4 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Silahla ateş açanlar kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

DHA

Etiketler istanbul esenyurt silahlı çatışma
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