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İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın çıktı

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın çıktı
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İstanbul Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağcılar TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler yolcu otobüsü yangın bayrampaşa
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