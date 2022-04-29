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İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece'de kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan gelen İETT otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Caddesi İkitelli İETT garajı önünde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan  kamyonet ve havalimanı yolcu servis otobüsüne arkadan gelen şoför Osman G.'nin kullandığı İETT otobüsü çarptı. İETT otobüsü ile refüj arasında kalan hafif ticari araç da zincirleme kazaya karıştı.

Zincirleme kazada İETT otobüsünde şoför Osman G. dahil 13 kişi, havalimanı yolcu servis otobüsünde de 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar tedavileri için çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İkitelli-Halkalı istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.

Havalimanı servis otobüsünün bağlı olduğu firmada görevli olan Celal K., "İETT şoförü uyuyordu. Biz ışıkta duruyorduk. Belediye otobüsü şeritten çıkmış. Direkt bizimkine vurmasa ufak araçların hepsini çiğner geçerdi. Feci kaza oldu. Bizim yolcularımızda sıkıntı yok" diye konuştu.

DHA

Etiketler iett otobüsü kaza
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