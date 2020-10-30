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  4. 30 Ekim 2020 19:11

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan vatandaşa böyle ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, enkaz altında kalan vatandaşa telefonla ulaşıp destek verdi.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan vatandaşa böyle ulaşıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan yaralı vatandaşla telefonda konuştu.

Enkaz altındaki Buse'ye ulaşmaya çalışan Bakan Pakdemirli; Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?

Enkaz altındaki Buse, "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" derken Bakan Pakdemirli, "Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmak istiyorum. Biraz sabret...." dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, "Depremzedeyle konuşuyorum lütfen. Onun enerjisini boşa harcamamız gerekiyor." diye yanıt verdi.

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