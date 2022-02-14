Kaçan şüphelileri takip eden ekiplerin aracı takla attı: 2 polis yaralandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri takip eden polis ekiplerinin aracı takla attı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilini takip eden polis ekiplerinin aracı takla attı. Kazada, 2 polis hafif şekilde yaralandı. Otomobilleri kaldırıma çarpıp duran şüpheliler yaya olarak kaçtı. Bölgeye özel harek(DHA)
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