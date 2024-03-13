Kadınların saç saça baş başa kavgasını erkekler bile ayıramadı
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İstanbul Esenyurt’ta bulunan işyerinde kadın çalışanlar arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı. Saç saça baş başa birbirine giren kadınları ayırmaya erkek çalışanların gücü yetmedi.
Olay, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil üzerine olan işyerinde kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma büyürken iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri diğerinin saçından tutarak çekerken öteki taraf ise yumruklarla saldırmaya başladı.
Ortalığın birbirine girdiği kavgaya erkek çalışanlar müdahale ederek tarafları güçlükle ayırırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
İHA
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