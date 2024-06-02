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Kafe alev alev yandı

Kafe alev alev yandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Alev alev yanan kafe kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Malta Mahallesi Doğa Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Alev alev yanan kafe kullanılamaz hale geldi.

DHA

Etiketler izmit kafe yangın
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