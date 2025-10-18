Kayıp yaşlı adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Edirne'nin Meriç ilçesinde kayıp olarak aranan 76 yaşındaki M.B., çeltik kurutma makinesinin içerisinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Küpdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre M.B., sabah saatlerinde oğlu B.B. ile birlikte çeltik kurutmaya başladı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan B.B., döndüğünde babasını göremeyince telaşlanıp kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan aramada, M.B. çeltik kurutma makinesinin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kontrolünde yapılan incelemede B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

