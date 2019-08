''Kedicikler'' Adnan Oktar örgütünün casusluk planlarını ifşa etti

İddianamede, İsrail'in istihbarat örgütü MOSSAD ile irtibatı bulunan, Amerikan eski askerleri ve ajanlarıyla sürekli görüşen örgüt mensupları ve örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın ayrıca Rusya'da tercümanlık yapan "Leyla" isimli tercüman aracılığıyla yıllarca Rusya'dan da bilgi aldığı, hatta 2017-2018 yılları arasında 20-25 yıldır Rusya'da yaşayan "Leyla" isimli tercümanın Rusya'da yapılan Akkuyu ve Kırım görüşmelerini örgüt liderine sızdırdığı ifade edildi.

SUUDİ PRENSLERLE İLGİLİ BİLGİLERİ DE VERMİŞ

İddianamede etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen E.K., "Leyla" isimli tercüman ve örgütün uluslararası casusluk faaliyeti hakkında şu itiraflarda bulundu: "Leyla İstanbul'a geldiğinde Rusya'da aldığı notları Fatih Menet aracılığı ile Dragos'a gönderdi. Bu notlarda Suudi prensleri ile ilgili bilgiler vardı. Bu bilgilerde veliaht prenslerden hangi prensin Amerika'nın adamı olduğu, hangisinin Rusya'ya yakın olduğu gibi bilgiler vardı. Hangi okullarda okudukları vs bilgiler vardı. Ben de bu bilgileri Adnan Oktar'a ilettim. Leyla Türkiye'ye geldiğinde ben, Merve B. ve Lale C. ile de tanıştı. Gelen bu tarz bütün bilgileri Adnan Oktar gördükten sonra lazım olduğunda kullanılmak üzere Didem Ü., Merve B. ve Yeliz S.'ya verilirdi. Onlar bu notları tarayarak flash bellek veya bilgisayarlarında gerektiğinde Adnan Oktar'ın emriyle bilgileri kullanmak üzere saklarlardı."

ORTADOĞU'DAN SORUMLU AMERİKALI İLE NE GÖRÜŞÜLDÜ?

İddianamede, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün örgütün İsrail sorumlusu şüpheli Sinem T.'ın Rusya'daki görüşmeleri de ayarlayan isimlerden olduğunu belirten E.K. ifadesinde şunları söyledi: "Bir defasında da İbrahim T. ve Zafer F.'a Rusya'da çeşitli görüşmeler ayarladılar. Bu görüşmeler politikacı, dini lider ve düşünce kuruluşlarıydı. Bu görüşmeleri de Lale C., Sinem T. ayarladı ve Leyla bu görüşmelerde yardımcı oldu ve bazılarını bizzat katıldı. Lee T. diye Amerikalı bir kişi vardı. Bu kişi ile örgütteki birçok bacı tanışmıştı. Sinem T. bu kişiyi tanır. Bu kişi Obama döneminde bize Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda Ortadoğu'dan sorumlu kişi olduğunu söylemişti."

ÖRGÜT İÇİ GİZLİ TOPLANTILAR YAPILDI

Televizyon yayınından döndükten sonra örgüt lideri Adnan Oktar'ın her gün gizli toplantılar yaptığını E.K. şunları ifade etti: "Her gün Didem Ü., Yeliz S., Merve B. ve Gülgün G. ile gizli toplantı yapar, bu toplantılarda para konuları, örgütün işleyiş sistemi, günlük olaylar ile ilgili bilgiler, hukuki konular ve gelen notlar ile ilgili her türlü bilgi Adnan Oktar'a gösterilir Adnan Oktar'da neler yapılması gerektiği konusunda talimatlar verirdi."

İNTERNET ORTAMINDAKİ BİLGİLER SİLİNDİ

İki ay önce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik operasyon bilgisini alan örgüt mensupları örgüt liderinin talimatı doğrultusunda dijital bazı işlemler de yaptı. İddianamede şikâyetçi olarak yer alan E.A. ifadesinde, "Merve B.'ın Adnan Oktar çok önemli olan ve silinmeyecek bilgilerin internet ortamında bir yere saklanması talimatını verdi. Bu bilgiler internet ortamında bir "drive"da saklanır, Merve B. bu bilgileri bilir. İki ay önce tüm cemaatte bilgi temizliği yapıldı ve her şey silindi ancak şu an operasyon olmayacağı konusunda bir rahatlama var ve bu sebeple yine birçok şey birikmiştir" dedi.

BİLGİSAYARLARIN HARD DİSKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İtirafçı E.K., "Operasyon olacak söylentileri üzerine hatırladığım kadarıyla Mart veya Nisan 2018 tarihinde Benim, Didem Ü.'in, Yeliz S.'nun ve Merve B.'ın bilgisayarlarının hard diskleri çıkarılıp bir yere gönderildi ve bilgisayarları komple değişti. Ayrıca Dragosta Yeliz S., Didem Ü., Merve B. ve Hukuk grubundaki erkeklerin aynı anda konuşabildiği bir iç hat telefonu kuruldu. Bunu bu isimler dışında evde kalanlar da bilmez. Bunun amacı hukuk ile ilgili gizli konuları tek seferde herkesin şahit olabileceği şekilde konuşabilmekti" dedi.