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Kendi kendini kaçırıp, babasından fidye istedi

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Tekirdağ'da bir kişi, kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçesinde yaşayan N.A., oğlu E.A.’ya telefonla ulaşamaması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulundu. Daha sonra evine giden baba N.A., kapıyı açtığında "Ergene ilçesindeki Sağlık Mahallesi pazar yerine 300 bin lira getirip bırakmazsanız oğlunuzu öldüreceğiz" yazılı notla karşılaştı. N.A., yine emniyete giderek yaşananları anlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında baba N.A. tarafından adrese para bırakıldı. Polis ve baba beklerken şok eden bir durum daha yaşandı. Bırakılan parayı şahsın oğlu E.A. almaya geldi. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan E.A.’nın ifadesinde, “Borçlarım vardı, ödeyemiyordum, evden kaçtım. Hazırladığım notu kapının altından ben attım. Parayı alınca borçlarımı ödeyecektim” dediği öğrenildi.

İHA

Etiketler çorlu tekirtdağ fidye kendi kendini kaçırdı
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