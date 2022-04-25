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Kız çocuğu 9'uncu kattan aşağı uçtu

Kız çocuğu 9'uncu kattan aşağı uçtu

Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğu, dedesiyle birlikte oturduğu apartmanın 9'uncu kattaki balkonundan park halindeki aracın üzerine düştü.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9’uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü.

 Gürültüye uyanan E.S.K.’nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

  Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

 Ekipler, E.S.K.’nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler apartman kız çocuğu cip araç düştü
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