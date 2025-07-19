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Komşular arasındaki kavgada bir kadın tornavida ile darp edildi

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İstanbul Esenyurt'ta sokakta oynayan çocuğun topunun komşu kadına çarpmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Boğazı sıkılan ve tornavida ile darp edildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan çocuğun topu, komşu kadına çarptı. Duruma sinirlenen kadın çocuğa hakaret edip üzerine yürüdü. Olayı duyarak aşağı inen çocuğun annesi M.Ö. ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşu kadının eşi de olay yerine geldi.

M.Ö.'in boğazını sıkan adam, elindeki tornavida ile darp etti. Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Komşusunun boğazını sıkan şahıs gözaltına alındı ancak bir gün sonra serbest bırakıldı. Darp edilen M.Ö. komşusu tarafından çocuklarına zarar vermekle tehdit dildiğini belirtti.

"Bir anda dövmeye başladı"

Yaşanan olayı anlatan M.Ö., "Çocuğum sokakta oynarken top komşumun karısına çarptı. Bunun üzerine kadın çocuğa küfür ederek dövmeye başladı bende oğlumu kadının elinden almaya çalışırken, kocası hızla gelip beni boğazımdan tutup tornavida ile darp etmeye başladı. Ben neye uğradığımı şaşırdım o an, bir anda dövmeye başladı. Hala tehdit ediyorlar beni ve kızıma zarar vereceklerini söylüyorlar. Ben çocuğu kadının elinden almaya gitmiştim olayın bu hale geleceğini düşünmedim. Aldığım darbeler sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldım. Beni darp eden şahıs bir gece gözaltında kaldı sonra serbest bıraktılar. Benim can güvenliğim yok ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Kavga sonrası olay mahkemeye taşınırken, yaşanan anlar ise apartmanın güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, kadının bir adam ve kadın tarafından darp edilmesi yer aldı.

İHA

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Etiketler tornavida esenyurt istanbul komşu kavgası kavga
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